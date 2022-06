Cura piaghe da decubito: come avere tasso di guarigione vicino al 100% (Di martedì 21 giugno 2022) Nonostante le difficoltà Covid correlate la task force multidisciplinare divenuta riferimento in Italia conferma le performance ante-pandemia IMOLA – L’Istituto di Montecatone, dove dal 2012 si è costituita una task force multidisciplinare con il compito di gestire le lesioni da decubito nelle persone con lesione al midollo spinale, mantiene saldamente i propri standard di qualità e produttività nonostante le problematiche Covid correlate del biennio 2020 – 2022. Non è cosa di poco conto se si pensa che nei pazienti sottoposti a lunghi periodi di degenza è un problema che va a sommarsi al trauma di un prolungato ricovero o di percorsi terapeutici talvolta impegnativi. «Abbiamo trattato un’ottantina di pazienti affetti da 97 lesioni da pressione – spiega Luca Negosanti, chirurgo plastico al Montecatone R.I. – nel blocco operatorio di Imola. La percentuale di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) Nonostante le difficoltà Covid correlate la task force multidisciplinare divenuta riferimento in Italia conferma le performance ante-pandemia IMOLA – L’Istituto di Montecatone, dove dal 2012 si è costituita una task force multidisciplinare con il compito di gestire le lesioni danelle persone con lesione al midollo spinale, mantiene saldamente i propri standard di qualità e produttività nonostante le problematiche Covid correlate del biennio 2020 – 2022. Non è cosa di poco conto se si pensa che nei pazienti sottoposti a lunghi periodi di degenza è un problema che va a sommarsi al trauma di un prolungato ricovero o di percorsi terapeutici talvolta impegnativi. «Abbiamo trattato un’ottantina di pazienti affetti da 97 lesioni da pressione – spiega Luca Negosanti, chirurgo plastico al Montecatone R.I. – nel blocco operatorio di Imola. La percentuale di ...

