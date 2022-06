Covid | impennata dei positivi | 1 388 in un giorno nelle Marche Salgono ricoveri e incidenza | due decessi Il trend

(Di martedì 21 giugno 2022) ANCONA -, bruscadei contagi giornalieri. Segnale brutto, ma non del tutto inatteso, di fronte al propagarsi della variante Omicron 5 , e che invita non abbassare la ...

Pubblicità

Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - peterkama : Covid in Veneto. Impennata di contagi. Zaia: «L'infezione è tornata ad essere importante: attendo i prossimi 10 giorni» - venti4ore : Impennata Covid, oltre 200 nuovi casi nel Senese - infoitinterno : Covid-19 in Toscana, primo giorno d'estate con l'impennata della curva: quasi 4mila casi, 111 nei nostri comuni -

TRIESTE Nuovadi casi in Friuli Venezia Giulia, che tornano a superare i 1500 al giorno. Sono 1514 per l'esattezza i contagiregistrati nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono tre. Salgono a 7 i ...L'AQUILA - Sono 1478 i nuovi casi positivi alregistrati oggi in Abruzzo . Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (una 73enne della provincia dell'Aquila, un 88enne della provincia di Teramo, mentre il terzo decesso risale ...Ricoveri, degenze post cliniche e pazienti in osservazione nei pronto soccorso ancora sopra le 100 unità Ancona, 21 giugno 2022 – Nelle Marche impennata di nuovi positivi: sono 1.388 e 455 di loro in ...L’AQUILA – Sono 1478 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (una 73enne della provincia dell’Aquila, un 88enne ...