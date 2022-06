Ciao Darwin, Gabriele Marchetti racconta di come è rimasto tetraplegico: “Ho battuto la testa in piscina, pensavo di morire affogato…” (Di martedì 21 giugno 2022) La partecipazione a “Ciao Darwin“, show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ha cambiato per sempre la vita di Gabriele Marchetti. Il concorrente romano, 56 anni, è rimasto paralizzato dopo l’incidente avvenuto nel corso della registrazione quando aveva preso parte al “Genodrome“, una prova del gioco che prevedeva il salto dai rulli. Una caduta in piscina lo ha reso tetraplegico: “come sia accaduto non lo so sinceramente, però da quello che mi è stato detto sono andato giù dritto per dritto, tra i due rulli, e ho battuto la testa in piscina. pensavo di morire affogato, ma i soccorritori mi hanno subito preso e portato fuori, poi ricordo l’ambulanza che mi portava via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La partecipazione a ““, show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, ha cambiato per sempre la vita di. Il concorrente romano, 56 anni, èparalizzato dopo l’incidente avvenuto nel corso della registrazione quando aveva preso parte al “Genodrome“, una prova del gioco che prevedeva il salto dai rulli. Una caduta inlo ha reso: “sia accaduto non lo so sinceramente, però da quello che mi è stato detto sono andato giù dritto per dritto, tra i due rulli, e holaindiaffogato, ma i soccorritori mi hanno subito preso e portato fuori, poi ricordo l’ambulanza che mi portava via ...

