"Che schifo". Hamilton-Verstappen, rissa censurata prima del podio? Bomba sulla F1 (Di martedì 21 giugno 2022) Un giallo nel mondo della Formula 1. Riavvolgere il nastro fino a domenica, al Gp del Canada vinto da Max Verstappen, sul podio Carlos Sainz, secondo, e Lewis Hamilton, terzo. E pare che Verstappen e Hamilton abbiano avuto un forte scontro poco prima del podio: già, quanto accaduto all'ultima gara dello scorso anno ovviamente non può essere dimenticato. E la Formula 1 avrebbe censurato la discussione che si sarebbe consumata in sala d'attesa. I piloti di Red Bull e Mercedes, però, non erano soli: con loro, ovviamente anche il pilota Ferrari, Sainz. Si sente solo una frase: "Non ti vedevo da un po'. Dicevo tipo: ‘dov'è?' Ho perso del tempo con te". Questo quanto catturato dai microfoni e detto da Sainz a Verstappen, mentre i piloti commentavano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Un giallo nel mondo della Formula 1. Riavvolgere il nastro fino a domenica, al Gp del Canada vinto da Max, sulCarlos Sainz, secondo, e Lewis, terzo. E pare cheabbiano avuto un forte scontro pocodel: già, quanto accaduto all'ultima gara dello scorso anno ovviamente non può essere dimenticato. E la Formula 1 avrebbe censurato la discussione che si sarebbe consumata in sala d'attesa. I piloti di Red Bull e Mercedes, però, non erano soli: con loro, ovviamente anche il pilota Ferrari, Sainz. Si sente solo una frase: "Non ti vedevo da un po'. Dicevo tipo: ‘dov'è?' Ho perso del tempo con te". Questo quanto catturato dai microfoni e detto da Sainz a, mentre i piloti commentavano ...

Pubblicità

AlexBazzaro : “Speranza ha impedito a chi non era vaccinato di portare il pane a casa! È una sinistra che fa schifo!” Un grandi… - GuidoDeMartini : ?? 15-6, ARRIVA ALLA FINE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GOVERNO ?? COVID: Il decreto stabilisce la proroga al 30 settem… - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - mariamworldart : RT @valy_s: A #quartarepubblica @EPalazzotto ci dice che nessuno è stato costretto a vaccinarsi a forza per il principio di INVIOLABILITÀ D… - cesco_visco : RT @Ariel48536344: Mi duole assai dirlo, ma vedere #DiMaio sghignazzare affianco a #Draghi e asservito al peggior #SistemaDiPotere mi fa ve… -