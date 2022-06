Carrara | Ferri Iv | ' il Pd non mi ha voluto | il mio polo del 15% con la destra'

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Quelli del Pd non mi hanno. Mi avevano offerto soltanto un piano B" e "Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista". Lo dice il deputato di Iv e candidato sindaco aCosimo, a Repubblica, a proposito del secondo turno delle amministrative dove si è apparentato con il candidato di area di. Al Pd "io avevo chiesto un accordo alla luce del sole, ma loro non volevano perdere i loro consiglieri. E così mi hanno offerto il piano B", cioè "un posto in giunta a uno dei miei", spiega. "Non posso pensare che mi giudichino impresentabile. Ho preso il 15 per cento in un mese! Il mio è un piccoloriformista", aggiunge l'esponente di Iv.

Pubblicità

raffaellapaita : Carlo, senza polemica, che dovresti evitare anche tu, i conti non tornano. A Carrara e Verona tu sei andato col il… - CREANTO7 : @carovana12 Cosimo Ferri , figlio del socialdemocratico Enrico Ferri, ministro dei 110 orari, ha il suo serbatoio f… - Ve10Ve_Ghost : RT @carovana12: Ferri, deputato di IV e candidato sindaco a Carrara, non pervenuto al ballottaggio, porterà il suo 15% alla Lega. - simoventurini1 : RT @salvini_giacomo: Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva sotto procedimento disciplinare al Csm, si è candidato sindaco a Carrara e ha ot… - LelloChiarello : RT @salvini_giacomo: Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva sotto procedimento disciplinare al Csm, si è candidato sindaco a Carrara e ha ot… -

ROMA - Cosimo, ex magistrato, ex sottosegretario, eletto in Parlamento col Pd, lei asi è apparentato con la Lega. "Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B". Ma lei è ...I rapporti con Sboarina Adda passà 'a nuttata" Comunali, Cosimo: "Al ballottaggio miei voti alla Lega. Il Pd mi ha offerto solo un piano B, spero non c'entri Palamara" Damiano Tommasi ...Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Quelli del Pd non mi hanno voluto. Mi avevano offerto soltanto un piano B" e "Simone Caffaz è un civico, non è un vero leghista". Lo dice il deputato di Iv e candidato sind ...Il comitato comunale del Garofano viene soppresso dal segretario regionale per "dichiarazioni autonome". Tsunami in casa socialista. Alcuni della base non condividono il distacco dell’ex sindaco da Fe ...