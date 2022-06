Calcio: Tacconi al figlio, 'dai, fra poco insieme' (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandria, 21 giu. -(Adnkronos) - "Scritto da papà: 'Dai, fra poco insieme'. Meraviglioso". Così su Facebook Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere della Juventus ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile scorso in seguito all'emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Stefano Tacconi ha scritto la frase su un bloc notes dal Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria dove è ricoverato dopo essere stato dimesso dall'ospedale 'Santi Antonio e Biagio'. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandria, 21 giu. -(Adnkronos) - "Scritto da papà: 'Dai, fra'. Meraviglioso". Così su Facebook Andreadell'ex portiere della Juventus ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile scorso in seguito all'emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Stefanoha scritto la frase su un bloc notes dal Presidio Riabilitativo Borsalino di Alessandria dove è ricoverato dopo essere stato dimesso dall'ospedale 'Santi Antonio e Biagio'.

