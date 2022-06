Blanco ferma i suoi concerti | l’avviso ironico ai fan dall’ospedale | «Ho avuto un incidente ma ora sto bene» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 21 giugno 2022) Unha costretto il cantantea rinviare il suo tour, che sarebbe dovuto cominciare il prossimo 24 giugno con la tappa di Genova. In unpubblicato sul suo profilo Instagram,si è mostrato in un letto di ospedale con la faccia imbronciata. Con il, il cantante ha spiegato, senza svelare dettagli, i motivi dello stop ai: «Ciao belli, purtroppo hounper il quale devo per forza stare a riposo… (ora sto) La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo die amo la musica più della mia salute. Proprio per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno». Per questo ricovero ...