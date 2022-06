Basket: Cantù. Ufficiale il divorzio col coach Sodini (Di martedì 21 giugno 2022) Lo ha reso noto il club lombardo dopo il CdA di ieri sera. MILANO - "Il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantù si è riunito nella serata di ieri per definire le strategie della stagione ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Lo ha reso noto il club lombardo dopo il CdA di ieri sera. MILANO - "Il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestrosi è riunito nella serata di ieri per definire le strategie della stagione ...

Pubblicità

Mec__c : RT @parallelecinico: 34 vittorie su 43 partite. Scafati non ha vinto, ha dominato il campionato e in finale ha chiuso la serie 3-2 contro l… - edoardo_ceriani : Cantù e Sodini, è addio. Via libera a Sacchetti - LUCanturino_24 : RT @FILIPPOMANDAGL1: @LUCanturino_24 - FILIPPOMANDAGL1 : @LUCanturino_24 - sportal_it : Cantù, Meo Sacchetti è più di un'idea -