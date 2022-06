Barcellona, Laporta: “Nella stagione 2023/2024 giocheremo allo stadio Montjuic” (Di martedì 21 giugno 2022) Cambio di casa momentaneo per il Barcellona che, Nella stagione 2023/2024, giocherà le sue partite interne allo stadio Montjuic per via dei lavori che dovranno essere effettuati al Camp Nou. Quest’oggi i blaugrana hanno presentato presentato al Comune di Barcellona il programma della società per lo spostamento Nella nuova struttura. Ad annunciarlo è stato il presidente Joan Laporta: “Il Barça si è impegnato ad adattare le strutture olimpiche e a modernizzare i servizi ausiliari e gli spazi come la tribuna stampa, gli spogliatoi e un parcheggio interno. Stimiamo che il trasferimento al Montjuic ci costerà tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre il Comune di Barcellona ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Cambio di casa momentaneo per ilche,, giocherà le sue partite interneper via dei lavori che dovranno essere effettuati al Camp Nou. Quest’oggi i blaugrana hanno presentato presentato al Comune diil programma della società per lo spostamentonuova struttura. Ad annunciarlo è stato il presidente Joan: “Il Barça si è impegnato ad adattare le strutture olimpiche e a modernizzare i servizi ausiliari e gli spazi come la tribuna stampa, gli spogliatoi e un parcheggio interno. Stimiamo che il trasferimento alci costerà tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre il Comune di...

Pubblicità

sportface2016 : #Barcellona, #Laporta: 'Nella stagione 2023/2024 giocheremo allo stadio #Montjuic' - sportli26181512 : 'Barcellona, contatto Laporta-Raphinha: il #Leeds aspetta l'offerta': La trattativa per portare l'attaccante brasil… - derek_1987 : RT @Riccardofuffol2: 'Tare ha offerto Escalante e Muriqi al Barcellona per avere in cambio Gavi. Laporta per tutta risposta ha chiamato la… - afcAle_ssl : RT @Riccardofuffol2: 'Tare ha offerto Escalante e Muriqi al Barcellona per avere in cambio Gavi. Laporta per tutta risposta ha chiamato la… - Alessio02665193 : RT @Riccardofuffol2: 'Tare ha offerto Escalante e Muriqi al Barcellona per avere in cambio Gavi. Laporta per tutta risposta ha chiamato la… -