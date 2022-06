Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 21 Giugno (Di martedì 21 giugno 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 21 Giugno Telenovela Lolita conosce Fidel, vedovo di Maria José. Felipe ha un attacco di panico in casa e non potrà presenziare nè tenere il suo intervento. Anche Ramon non ha intenzione di partecipare ma, dopo aver il sentito discorso della nuora, si presenta in piazza. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.Una: ladi21Telenovela Lolita conosce Fidel, vedovo di Maria José. Felipe ha un attacco di panico in casa e non potrà presenziare nè tenere il suo intervento. Anche Ramon non ha intenzione di partecipare ma, dopo aver il sentito discorso della nuora, si presenta in piazza. Segui ZON.IT su Google News.

Pubblicità

redazionetvsoap : #unavita #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - enrick81 : @famigliasimpson @yosoyelfanal @Tvottiano @misterf_tweets @IntornoTv @1vs100tw @DarioL46 @napoliforever89… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2022 - benjamn_boliche : RT @Tg1Rai: Ora una sorpresa. In studio c'è #Amadeus. per le anticipazioni sul prossimo @SanremoRai @ChiaraFerragni -