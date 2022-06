Allarme siccità nel Lazio: ecco dove si rischia il razionamento dell’acqua, l’elenco dei Comuni (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. L’apprensione per la questione, in questi giorni, porta inevitabilmente a pensare alla crisi idrica del 2017, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se la siccità dovesse perseverare, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il riuso delle acque depurate, il razionamento dell’acqua potabile di notte e la chiusura dei nasoni. Allarme siccità a Roma: martedì riunione dell’Osservatorio straordinario Ad ogni modo, per ora, la situazione è sotto controllo e il bacino del Peschiera, serbatoio nel reatino che copre oltre il 70% dell’approvvigionamento dell’acqua potabile della provincia di Roma, non corre rischi concreti. Tuttavia, date le condizioni odierne, e le previsioni climatiche, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Roma. L’apprensione per la questione, in questi giorni, porta inevitabilmente a pensare alla crisi idrica del 2017, ma la situazione potrebbe essere anche peggiore: se lasse perseverare, nelle prossime settimane potrebbe scattare il piano di allerta idrica che prevede misure antispreco come il riuso delle acque depurate, ilpotabile di notte e la chiusura dei nasoni.a Roma: martedì riunione dell’Osservatorio straordinario Ad ogni modo, per ora, la situazione è sotto controllo e il bacino del Peschiera, serbatoio nel reatino che copre oltre il 70% dell’approvvigionamentopotabile della provincia di Roma, non corre rischi concreti. Tuttavia, date le condizioni odierne, e le previsioni climatiche, ...

