Al-Khelaifi: «Mai parlato con Zidane. Il PSG dei lustrini è finito» (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a Marca. Zidane – «Addio Pochettino? Lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva come giocatore e mi piace come allenatore, ma non abbiamo mai parlato con lui né direttamente né indirettamente». MBAPPE’ – «Ho rifiutato 180 milioni la scorsa estate perché sapevo che Kylian voleva restare. Lo conosco molto bene, so cosa vogliono lui e la sua famiglia, e non si muovono per soldi. Ha scelto di giocare qui per la sua città, il suo club e il suo paese, e per il progetto sportivo: lui pensa solo a giocare e a vincere» Questo invece un estratto delle dichiarazioni rilasciate a Le Parisien. «Forse dovremo cambiare anche slogan… Dream Bigger (sogna più in grande, ndr) va bene ma bisogna ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Nasser Al-, presidente del PSG, haa Marca.– «Addio Pochettino? Lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire chemi piaceva come giocatore e mi piace come allenatore, ma non abbiamo maicon lui né direttamente né indirettamente». MBAPPE’ – «Ho rifiutato 180 milioni la scorsa estate perché sapevo che Kylian voleva restare. Lo conosco molto bene, so cosa vogliono lui e la sua famiglia, e non si muovono per soldi. Ha scelto di giocare qui per la sua città, il suo club e il suo paese, e per il progetto sportivo: lui pensa solo a giocare e a vincere» Questo invece un estratto delle dichiarazioni rilasciate a Le Parisien. «Forse dovremo cambiare anche slogan… Dream Bigger (sogna più in grande, ndr) va bene ma bisogna ...

