Ag Radu | “Accordo Inter-Cremonese Ora dipende da lui” | VIDEO

(Di martedì 21 giugno 2022) Oscar Damiani, procuratore di Ionut, portiere dell', parla della possibilità che il rumeno vada in prestito allaper giocare in Serie A da titolare con continuità. Le parole dell'agente, dunque, in questodi 'GazzettaTV'

...Cremonese che ha chiuso l'con la Roma per la cessione a titolo definitivo di Tommaso Milanese e sembra essere ad un passo anche dall'con l'Inter per il portiere Andrei Ionut. ...Oscar Damiani, agente di Ionutall'uscita della sede dell'Inter: " Vuole restare in Italia , la Cremonese può essere una buona soluzione. C'è untra le società, ma ci vuole la sua ...Andrei Radu è a un passo dalla Cremonese. Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ne parla così: “Inter e Cremonese hanno raggiunto l’accordo per il prestito di Radu. Ora sarà il portiere a decid ...Il giornalista Sky rivela che il club bianconero aspetterà ancora Angel Di Maria che nei prossimi giorni darà la sua risposta ufficiale ...