VIDEO | BREMER IN NAZIONALE: C'È UNA CONDIZIONE! (Di lunedì 20 giugno 2022) Miglior difensore della Serie A. Un valore di mercato che sale, con il Torino ormai rassegnato a perderlo: si preannuncia un'estate rovente per Gleison BREMER. Per il difensore di origini brasiliane potrebbe presto arrivare un'altra novità: potrebbe presto indossare la maglia azzurra. La moglie Deborah Claudino è brasiliana come lui, ma la sua famiglia ha origini venete. A maggio la signora Deborah ha presentato la domanda per richiedere la cittadinanza: ad oggi è in attesa, ma con grande fiducia per ottenerla. Un dettaglio che farà felice Roberto Mancini, soprattutto perchè lo stesso BREMER sembra intenzionato a richiedere la cittadinanza italiana, come dichiarato da lui stesso dal Brasile: "Il mio sogno è giocare con la Seleçao, ma se ci fosse l'opportunità con l'Italia accetterei". La condizione per vestire l'azzurro è che il difensore del Torino ...

