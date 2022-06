Un uomo ha preso a martellate la moglie e si è ucciso. Lei è grave in ospedale (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Si sarebbe ucciso l'uomo di 52 anni che ha preso a martellate la moglie, 51enne, ora ricoverata in ospedale: la lite era avvenuta questa mattina intorno alle 6, nell'abitazione dei coniugi, entrambi moldavi, a Filottrano. A causarla, da quanto si apprende, la gelosia dell'uomo e il desiderio della moglie di separarsi. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver visto la donna sanguinante chiedere aiuto per strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la donna, che presentava profonde ferite alla nuca, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando sono arrivati i carabinieri ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Si sarebbel'di 52 anni che hala, 51enne, ora ricoverata in: la lite era avvenuta questa mattina intorno alle 6, nell'abitazione dei coniugi, entrambi moldavi, a Filottrano. A causarla, da quanto si apprende, la gelosia dell'e il desiderio delladi separarsi. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, dopo aver visto la donna sanguinante chiedere aiuto per strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la donna, che presentava profonde ferite alla nuca, è stata trasferita con l'eliambulanza all'regionale di Torrette di Ancona; le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando sono arrivati i carabinieri ...

