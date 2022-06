Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Onoriamolo in questo mese con la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo Cuore, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia, Gesù ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo Cuore, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 giugno 2022) Onoriamolo in questocon la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia,ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

