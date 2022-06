“Tutti a caccia di una poltrona”. Giarrusso sotterra il M5S: democrazia azzerata da Conte (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo scontro tra Luigi Di Maio e il resto del Movimento 5 Stelle ha raggiunto vette mai esplorate in precedenza e per commentare la situazione a L'Aria che Tira, talk show del mattino di La7 condotto da Francesco Magnani, viene interpellato nell'edizione del 20 giugno l'europarlamentare Dino Giarrusso, che ha lasciato qualche settimana fa i grillini: “Sono molto dispiaciuto e addolorato di questo spettacolo che ritengo penoso. Credo che agli italiani non freghi assolutamente nulla di queste piccolezze, perché, e lo dico con grandissimi dispiacere, dietro non ci sono nobili temi, non ci sono divisioni legati a posizioni politiche, ma ci sono lotte di potere interno di un M5S che ha tradito totalmente i suoi valori. Ormai - sottolinea Giarrusso - è una guerra tra bande, lo so perché parlo al telefono con tantissimi ex colleghi, con molte persone che stanno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Lo scontro tra Luigi Di Maio e il resto del Movimento 5 Stelle ha raggiunto vette mai esplorate in precedenza e per commentare la situazione a L'Aria che Tira, talk show del mattino di La7 condotto da Francesco Magnani, viene interpellato nell'edizione del 20 giugno l'europarlamentare Dino, che ha lasciato qualche settimana fa i grillini: “Sono molto dispiaciuto e addolorato di questo spettacolo che ritengo penoso. Credo che agli italiani non freghi assolutamente nulla di queste piccolezze, perché, e lo dico con grandissimi dispiacere, dietro non ci sono nobili temi, non ci sono divisioni legati a posizioni politiche, ma ci sono lotte di potere interno di un M5S che ha tradito totalmente i suoi valori. Ormai - sottolinea- è una guerra tra bande, lo so perché parlo al telefono con tantissimi ex colleghi, con molte persone che stanno ...

