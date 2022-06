Pubblicità

Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 6.0 nell'area est di Taiwan - Open_gol : Per adesso nessuna notizia di danni a persone cose. Non lanciato l’allarme tsunami - Lopinionista : Terremoto di magnitudo 6.0 ad est di Taiwan - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Terremoto di magnitudo 6.0 nell'area est di Taiwan - NuovoSud : Terremoto di magnitudo 6.0 nella zona centrale di Taiwan -

E allora l'Azteca spaccato in due è stato anche simbolo di quel terribiledel 2017, 7.1 dicon epicentro a Puebla. Un colpo al cuore per i messicani, già piegati dalla distruzione ...Undi6.0 è stato registrato nella zona orientale di Taiwan. Lo rende noto l'Usgs (United States Geological Survey), aggiungendo che l'epicentro si trova a 38 chilometri da Hualien ...Roma, 20 giu. (askanews) - Un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter si è verificato oggi a est di Taiwan, nella contea di Hualien: lo ha annunciato l'Istituto sismologico degli Stati Uniti ...Una scossa di terremoto è avvenuta oggi in località Salenro con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter: facciamo il punto sul bollettino ...