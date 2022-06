Speleologa cade in una grotta a Monopoli, concluse con successo le operazioni di salvataggio (Di lunedì 20 giugno 2022) Speleologa cade in una grotta a Monopoli: medici, tecnici e sanitari del Soccorso alpino e speleologico si sono occupati delle operazioni di salvataggio. Speleologa cade in una grotta a Monopoli: cosa è successo alla 41enne A partire dalla tarda serata di domenica 19 giugno, sono in corso le operazioni di salvataggio volte a soccorrere una Speleologa di 41 anni. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la donna è caduta nella grotta Rotolo a Monopoli, in provincia di Bari, e si trovava ferita a circa 120 metri di profondità . Alle operazioni di salvataggio, hanno preso parte oltre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022)in una: medici, tecnici e sanitari del Soccorso alpino e speleologico si sono occupati dellediin una: cosa èalla 41enne A partire dalla tarda serata di domenica 19 giugno, sono in corso ledivolte a soccorrere unadi 41 anni. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la donna è caduta nellaRotolo a, in provincia di Bari, e si trovava ferita a circa 120 metri di profondità . Alledi, hanno preso parte oltre ...

