Scherma | il team del fioretto femminile è oro europeo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Antalya – Le ragazze delitaliano sono le nuove campionesse d’Europa. Nella prova a squadre della rassegna continentale andata in scena oggi ad Antalya Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono salite sul gradino più alto del podio al termine di una grandissima prova in cui hanno dimostrato tutto il loro valore dominando sulle avversarie. Le azzurre, che partivano come prime del ranking, non hanno tradito le aspettative e hanno superato agilmente il turno dei quarti contro la Romania 45-20 e poi la semifinale contro la Germania col punteggio di 45-23. In finale Alice Volpi, che era stata tenuta precauzionalmente a riposo nei match precedenti, ha preso il posto di Francesca Palumbo e ha contribuito al successo della squadra contro la Francia. Le ragazze del CT Stefano Cerioni, seguite a fondo pedana anche ...

Federscherma : #Antalya Europei Assoluti Fioretto Maschile È TRIPLETTA AZZURRA ?? ORO PER DANIELE GAROZZO ?? ARGENTO PER TOMMASO… - EuprepioPadula : Ma che giornata ragazzi. Oro ??nel fioretto donne agli europei di scherma. - mcalabrese89 : RT @mcalabrese89: Scherma, è tornato il dream team femminile del fioretto: Italia oro a squadre agli Europei - mcalabrese89 : Scherma, è tornato il dream team femminile del fioretto: Italia oro a squadre agli Europei - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Dream Team è tornato: oro all'Italia nel fioretto femminile #scherma -

Per laitaliana si tratta della decima medaglia alla kermesse continentale che si svolge nella località della Turchia meridionale. Errigo, Volpi, Favaretto e Palumbo, che partivano come prime ...Il Dreamè tornato! L'Italia del fioretto femminile domina la prova a squadre degli Europei di Antalya e conquista la medaglia d'oro, la seconda della spedizione azzurra e la decima in totale di questo ...Nella quarta giornata del torneo di Antalya, l'Italia si laurea campione continentale: battuta in finale la Francia per 45-25 ...Un trionfo assoluto per un quartetto nuovissimo sotto la guida di un straordinario e vincente CT come Stefano Cerioni. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo (riserva in fin ...