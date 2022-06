Salernitana | Iervolino | ' Cavani? Forse resterà un sogno'

Pubblicità

NAPOLI - A Radio Punto nuovo è intervenuto il presidente della, Danilo: "Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un'altra, ma l'amore dei tifosi è grande ...Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraIl summit di mercato inaugura la nuova settimana di lavoro di, Milan, e De Sanctis . Il patron granata, l'amministratore delegato e il direttore sportivo del cavalluccio marino ...Per il calciomercato della Salernitana, Iervolino non molla Edison Cavani: resta distanza tra domanda e offerta, ma un fattore può aiutare ...In Serie A il presidente della Salernitana Danilo Iervolino farebbe follie per averlo in squadra, ma ci sono offerte anche dalla Liga spagnola. A parlare e ad alimentare i dubbi però, ci ha pensato il ...