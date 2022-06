Roma: incidente broker Bochicchio, Tribunale rinvia processo in attesa certificato morte (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - E' stato rinviato il processo a carico del broker Massimo Bochicchio in attesa di acquisire il certificato di morte dopo l'incidente in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Roma, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedeva Bochicchio imputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio in attesa dell'atto formale di riconoscimento della salma. "Abbiamo appreso da fonti aperte della morte dell'imputato Bochicchio, e non essendo stato depositato formalmente il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022), 20 giu. (Adnkronos) - E' statoto ila carico delMassimoindi acquisire ildidopo l'in via Salaria amentre era in sella alla sua moto. I giudici della settima sezione penale deldi, davanti ai quali era in corso il procedimento che vedevaimputato per riciclaggio e abusiva attività finanziaria, hanno disposto il rinvio indell'atto formale di riconoscimento della salma. "Abbiamo appreso da fonti aperte delladell'imputato, e non essendo stato depositato formalmente il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Muore a un giorno dal processo il broker che aveva truffato i vip - LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente - A25 Torano Pescara ?Chiuso al traffico Bivio A25/A14 Bologna-Taranto provenendo da Aut… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via di Torrevecchia ??????rallentamenti altezza Largo Nella Mortara in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - canaledieci : Roma, incidente in moto sulla Salaria: il broker Massimo Bochicchio muore carbonizzato -