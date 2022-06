Riforma reclutamento, tutto rimandato: ancora niente votazione. Il testo del maxiemendamento non approda in Aula al Senato (Di lunedì 20 giugno 2022) Un'altra, clamorosa, fumata nera per il decreto 36: la Riforma del reclutamento e formazione insegnanti è ancora impantanata in commissione al Senato, rimandando ancora una volta l'approdo in Aula al Senato, previsto per il pomeriggio del 20 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Un'altra, clamorosa, fumata nera per il decreto 36: ladele formazione insegnanti èimpantanata in commissione al, rimandandouna volta l'approdo inal, previsto per il pomeriggio del 20 giugno. L'articolo .

