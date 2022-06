Pregliasco | «Mettiamo la mascherina al mare se c’è affollamento Siamo a metà di una nuova ondata»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il rialzo dei casi di Covid è una vera e propria: e secondo il virologo Fabriziopotrebbe tornare utile mettere laanche al, se c’è. Lo ha detto oggi a Un giorno da pecora, su Rai Radio1: «nel mezzo delladi Covid-19 ed il picco sarà a fine luglio. Con Omicron5 non basta aver fatto 3 dosi di vaccino e aver avuto il Covid», le sue parole.consiglia dunque di indossare comunque leanche alnei momenti di. Del Covid, sottolinea l’esperto, «bisognerà preoccuparsene ancora per un po’, purtroppo bisogna farlo perché la sua elevatissima contagiosità, è ben ...

