Paul Haggis, chi sono i 4 figli del Premio Oscar e quante volte si è sposato (Di lunedì 20 giugno 2022) Doveva essere tra i protagonisti della kermesse organizzata a Ostuni, all’Allora Fest, e tenere un’intervista con Edward Norton e Micheal Nozik ma purtroppo la permanenza di Paul Haggis in Salento è stata macchiata da un’accusa di violenza sessuale. Lo sceneggiatore e regista settantenne, Premio Oscar per il film Crush – Contatto Fisico e sceneggiatore di Million Dollar Baby per la regia di Clint Eastwood (altra pellicola premiata con l’Oscar), non è nuovo ad accuse di questo tipo. Nel 2017 Haggis è stato infatti denunciato per abusi risalenti a qualche anno prima e già allora, come stavolta, si è dichiarato innocente. Nato a Londra, vissuto per anni a Los Angeles, e oggi naturalizzato canadese, Haggis ha esordito a Hollywood negli anni ’70 come autore di storiche ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 giugno 2022) Doveva essere tra i protagonisti della kermesse organizzata a Ostuni, all’Allora Fest, e tenere un’intervista con Edward Norton e Micheal Nozik ma purtroppo la permanenza diin Salento è stata macchiata da un’accusa di violenza sessuale. Lo sceneggiatore e regista settantenne,per il film Crush – Contatto Fisico e sceneggiatore di Million Dollar Baby per la regia di Clint Eastwood (altra pellicola premiata con l’), non è nuovo ad accuse di questo tipo. Nel 2017è stato infatti denunciato per abusi risalenti a qualche anno prima e già allora, come stavolta, si è dichiarato innocente. Nato a Londra, vissuto per anni a Los Angeles, e oggi naturalizzato canadese,ha esordito a Hollywood negli anni ’70 come autore di storiche ...

