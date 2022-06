Paolo Beccaria nominato chief financial officer del gruppo Gefran

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha una lunga esperienza manageriale nell’industria manifatturiera bresciana Bresciano, 46 anni, laureato in Economia aziendale alla Libera Universita? Carlo Cattaneo (Liuc) di Castellanza (Varese), master in Economia e gestione delle piccole e medie imprese,è il nuovodel. Dopo una prima esperienza maturata nella consulenza in Deloitte, entra attivamente nel mondo industriale comecontroller nella Vtc Synco (Vita Group) per poi ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo alla MarFran (Corte Franca (Brescia). Dal 2013 ad oggi ha ricoperto il ruolo di cfo della Rwm Italia Spa (Rheinmetall Group) di Ghedi (Brescia)....

