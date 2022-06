One Piece rivela i nuovi Imperatori | Jump Highlights (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima della pausa di un mese voluta da Oda per preparare l’arco finale, l’ultimo capitolo di One Piece è pieno di rivelazioni, inclusi i nuovi Imperatori La notizia della sconfitta degli Imperatori Kaido e Big Mom inizia a fare il giro del mondo. I Cinque Astri falliscono nel celare la forma risvegliata di Rufy, che, nel nuovo avviso di taglia, appare come Nika. Il nostro capitano e i suoi alleati Eustass Kidd e Trafalgar Law, ottengono ciascuno una taglia di tre miliardi di berry. Ma non è tutto: Rufy ora è anche considerato lui stesso un Imperatore dei mari. Shanks e Teach rimangono nella loro posizione di Imperatori, ma un’altra nuova entrata si affianca a Rufy per completare il quartetto. Si tratta di Buggy, un colpo di scena incredibile ma in pieno stile One ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 giugno 2022) Prima della pausa di un mese voluta da Oda per preparare l’arco finale, l’ultimo capitolo di Oneè pieno dizioni, inclusi iLa notizia della sconfitta degliKaido e Big Mom inizia a fare il giro del mondo. I Cinque Astri falliscono nel celare la forma risvegliata di Rufy, che, nel nuovo avviso di taglia, appare come Nika. Il nostro capitano e i suoi alleati Eustass Kidd e Trafalgar Law, ottengono ciascuno una taglia di tre miliardi di berry. Ma non è tutto: Rufy ora è anche considerato lui stesso un Imperatore dei mari. Shanks e Teach rimangono nella loro posizione di, ma un’altra nuova entrata si affianca a Rufy per completare il quartetto. Si tratta di Buggy, un colpo di scena incredibile ma in pieno stile One ...

