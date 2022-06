«Nuove armi per Kiev e ripristino dei confini», la bozza del Consiglio Ue insiste sugli aiuti all’Ucraina: l’avvertimento ai senatori M5s (Di lunedì 20 giugno 2022) La linea del Consiglio europeo sugli aiuti all’Ucraina resta ferma sul «forte sostegno per la sua resilienza economica, militare, sociale e finanziaria». Nella prima bozza del documento che i leader Ue approveranno nel vertice del prossimo 23-24 giugno viene confermata la posizione dell’Ue a continuare a fornire aiuti militari ed economici a Kiev, mentre in Italia cresce la tensione all’interno della maggioranza su un possibile tentativo da parte del M5s di spingere il governo a smarcarsi dalla linea europea. La versione provvisoria del documento sarà domani sul tavolo del Consiglio Affari generali a Lussemburgo, in attesa che venga inserita anche la posizione dei leader europei a proposito della candidatura dell’Ucraina per l’ingresso nell’Ue, già ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) La linea deleuropeoresta ferma sul «forte sostegno per la sua resilienza economica, militare, sociale e finanziaria». Nella primadel documento che i leader Ue approveranno nel vertice del prossimo 23-24 giugno viene confermata la posizione dell’Ue a continuare a forniremilitari ed economici a, mentre in Italia cresce la tensione all’interno della maggioranza su un possibile tentativo da parte del M5s di spingere il governo a smarcarsi dalla linea europea. La versione provvisoria del documento sarà domani sul tavolo delAffari generali a Lussemburgo, in attesa che venga inserita anche la posizione dei leader europei a proposito della candidatura dell’Ucraina per l’ingresso nell’Ue, già ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Armi: scontro Draghi-Conte - vitopetrocelli : Maggioranza in fuga? Piuttosto votiamo tutti una risoluzione che annulli la delega in bianco del “Decreto Ucraina”… - RoccoFiumara : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… - AnnaP1953 : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… - vitochiariello : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… -