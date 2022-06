Nuoto | Barelli | “Gara aperta per transgender? Apertura | ma aspetti da valutare”

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Competizioneper? Mi sembra che ci sia una commissione perquesta opportunità, è ancora qualcosa da venire, ci sarà una questione di uniformità da affrontare. Mi sembra una dichiarazione dima ci sono deglimedico-scientifici da“. Queste le parole del presidente della FederPaoloall’Adnkronos sulla decisione dell’ente del governo mondiale del, la Fina, in occasione dei Mondiali in corso a Budapest, di vietare agli atleti che hanno attraversato la pubertà maschile di correre negli eventi femminili. Avviato quindi un gruppo di lavoro con l’obiettivo di stabilire una categoria di competizione, per gli atleti “indipendentemente dal loro ...

sportface2016 : #FINABudapest2022, #Barelli: 'Gara aperta per transgender? Apertura, ma aspetti da valutare' - zazoomblog : Nuoto: Barelli bravi Martinenghi e staffetta ma siamo ancora allinizio - #Nuoto: #Barelli #bravi #Martinenghi - infoitsalute : **Nuoto: Barelli, 'bravi Martinenghi e staffetta, ma siamo ancora all'inizio'** - TV7Benevento : **Nuoto: Barelli, 'bravi Martinenghi e staffetta, ma siamo ancora all'inizio'** - - TV7Benevento : **Nuoto: Barelli, 'gara aperta per transgender? C'è apertura ma aspetti da valutare'** - -

SassariNotizie.com

Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paoloall'Adnkronos sulle prime due medaglia dell'Italia ai Mondiali diin corso a Budapest, la medaglia d'oro di Martinenghi nei 100 rana e ...Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paoloall'Adnkronos sulla decisione dell'ente del governo mondiale del, la Fina, in occasione dei Mondiali in corso a Budapest, di vietare ... **Nuoto: Barelli, 'gara aperta per transgender C'è apertura ma aspetti da valutare'** | SassariNotizie 24 ore - 634603 Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Oro Martinenghi e bronzo staffetta Sono stati bravi, ma poche novità, i ragazzi si sapeva che sono forti, sono giovani e non possono fare altro che migliorare ...Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Competizione aperta per transgender Mi sembra che ci sia una commissione per valutare questa opportunità, è ancora qualcosa da venire, ci sarà una questione ...