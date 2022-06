Non funziona il login Facebook da PC, anomalie vistose il 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa sta succedendo al social network di Mark Zuckerberg visto che non funziona il login Facebook oggi 20 giugno? Non si tratta di un vero e proprio down della piattaforma, semmai di difficoltà nate per alcune casistiche particolari di utenti, ma comunque abbastanza fastidiose. Per questo vanno dettagliate, anche per mettere in guardia le potenziali vittime degli errori ma anche per suggerire eventuali soluzioni.. A chi non funziona il login Facebook? L’anomalia di oggi, per fortuna, è davvero di nicchia e riguarda una fetta abbastanza ristretta di utenti registrati al social. La prima cosa da dire è che i malfunzionamenti non riguardano per nulla chi si collega alla piattaforma da app Android come da quella iOS per iPhone. Piuttosto chi tenta di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa sta succedendo al social network di Mark Zuckerberg visto che noniloggi 20? Non si tratta di un vero e proprio down della piattaforma, semmai di difficoltà nate per alcune casistiche particolari di utenti, ma comunque abbastanza fastidiose. Per questo vanno dettagliate, anche per mettere in guardia le potenziali vittime degli errori ma anche per suggerire eventuali soluzioni.. A chi nonil? L’anomalia di oggi, per fortuna, è davvero di nicchia e riguarda una fetta abbastanza ristretta di utenti registrati al social. La prima cosa da dire è che i malmenti non riguardano per nulla chi si collega alla piattaforma da app Android come da quella iOS per iPhone. Piuttosto chi tenta di ...

