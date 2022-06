Nicolò Martinenghi | vittoria e record italiano nel nuoto | “Incredibile…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) I Mondiali dii tingono anche di azzurro.è riuscito a portare a casa la medaglia d’oro nei 100 rana riscrivendo ildella disciplina. Una grande emozione per il nuotatore nostrano che, visibilmente felice, si è detto estremamente soddisfatto della sua prestazione. Unache eleva tutto il movimento sportivo tricolore., gioia contenuta per il campione (Credit foto – pagina Facebook Italian Team)“Ho realizzato il mio sogno. Non lo so, è molto strano. Sono molto contento da un lato e meno contento dall’altro. Non sono contento del tempo, prima di partire avevamo detto con Marco che questa era una gara da vincere. Un’emozione allucinante, alla fine riesco a mettere la mano davanti per ...