Netflix gratis per 1 anno? Sì, basta acquistare un monitor Samsung (Di lunedì 20 giugno 2022) Se volete gratis Netflix per un anno, basta semplicemente acquistare una smart tv a firma Samsung. A partire dal 15 giugno del 2022 è stata introdotta una nuova promozione che ha appunto l’obiettivo di incentivare l’acquisto delle televisioni della multinazionale sudcoreana, già leader del mercato. Samsung e la promo Netflix, 20/6/2022 – Computermagazine.it“Vivi l’intrattenimento dell’altro mondo”, è questo lo slogan della promo di Samsung che è valida ancora per una quarantina di giorni, fino al 31 luglio 2022 incluso. Una volta che si acquista la televisione bisognerà registrarla su Samsung Members entro non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato. Dopo di che, quando la registrazione sarà ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Se voleteper unsemplicementeuna smart tv a firma. A partire dal 15 giugno del 2022 è stata introdotta una nuova promozione che ha appunto l’obiettivo di incentivare l’acquisto delle televisioni della multinazionale sudcoreana, già leader del mercato.e la promo, 20/6/2022 – Computermagazine.it“Vivi l’intrattenimento dell’altro mondo”, è questo lo slogan della promo diche è valida ancora per una quarantina di giorni, fino al 31 luglio 2022 incluso. Una volta che si acquista la televisione bisognerà registrarla suMembers entro non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato. Dopo di che, quando la registrazione sarà ...

