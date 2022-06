MotoGP, Alex Rins verso il team LCR Honda? Lo spagnolo vicino all’accordo in vista del 2023 (Di lunedì 20 giugno 2022) L’addio della Suzuki al Mondiale MotoGP in vista del 2023 è stato il momento spartiacque, non tanto della stagione in essere della classe regina, quanto del mercato piloti in vista della prossima annata sportiva. Senza usare troppi giri di parole, due piloti come Joan Mir (campione del mondo nel 2020) ed Alex Rins, fanno gola letteralmente a tutti e saranno, gioco forza, le pedine più interessanti per quanto riguarda le trattative in ottica futura. Se, per quanto riguarda il maiorchino, tutto sembra portare verso lo sbarco nel team Honda Repsol al fianco di Marc Marquez (con conseguente addio di Pol Espargarò), per il catalano le voci si susseguono. Per sua sfortuna, tuttavia, le posizioni ancora libere non sono numerose e, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) L’addio della Suzuki al Mondialeindelè stato il momento spartiacque, non tanto della stagione in essere della classe regina, quanto del mercato piloti indella prossima annata sportiva. Senza usare troppi giri di parole, due piloti come Joan Mir (campione del mondo nel 2020) ed, fanno gola letteralmente a tutti e saranno, gioco forza, le pedine più interessanti per quanto riguarda le trattative in ottica futura. Se, per quanto riguarda il maiorchino, tutto sembra portarelo sbarco nelRepsol al fianco di Marc Marquez (con conseguente addio di Pol Espargarò), per il catalano le voci si susseguono. Per sua sfortuna, tuttavia, le posizioni ancora libere non sono numerose e, ...

