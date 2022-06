(Di lunedì 20 giugno 2022) Da lunedì mattina molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire ae ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette,mostra una pagina con scritto “Errore di accesso” e “Si è

Pubblicità

SteveAlbini3 : @LucaBizzarri @BabboleoNews 1)Sei il presidente del Ducale e rappresenti Genova 2) Hai dei toni da marchese Del Gri… - PerSaturno : @TwtFab77 @il_sarza Penso che non abbiano sensibilizzato molte persone, bloccandole in auto. - TeoloMassimo : RT @ilpost: Molte persone stanno avendo problemi a effettuare l’accesso su Facebook - RettaroliS : RT @AuroraLittleSun: Anche la Littizzetto ha il Covid… Nell’ultima settimana molte persone influenti hanno preso il virus, le cose sono du… - cavicchioli : RT @ilpost: Molte persone stanno avendo problemi a effettuare l’accesso su Facebook -

Il Post

Valeria, dal canto suo, ha ringraziatoper i messaggi e gli auguri, non citando mai Matteo Per una coppia nata da poche settimane è inevitabile pensare che non ci sia nemmeno una crisi ...In che maniera la pandemia ha inciso sulla vostra attività e sulleo realtà che aiutate Ovviamente la pandemia ha ridottodelle nostre iniziative, ma al tempo stesso ha consentito alla ... Molte persone stanno avendo problemi a effettuare l’accesso su Facebook Restare intrappolati sotto le macerie senza la possibilità di sentire la voce dei soccorritori e rispondere loro: nelle emergenze una persona con disabilità corre un rischio maggiore. Spesso si dà per ...Sono 1.400 i cittadini ucraini sotto inchiesta per aver cooperato con Mosca. Sono accusati di aver spianato la strada alle truppe di Putin facilitando lo ...