Macron ha in mano una Francia ingovernabile | I clamorosi risultati di Melenchon e Le Pen: cosa succede adesso? (Di lunedì 20 giugno 2022) I risultati elettorali del secondo turno rischiano di far diventare la Francia ingovernabile. La maggioranza – risicata – di Macron e i risultati clamorosi di Melenchon e Le Pen Una maggioranza particolarmente macchinosa da assicurarsi quella di Macron, che esce per certi versi più che sconfitto in questo ritorno alle urne. La maggioranza di fatto c’è, ma non è assoluta. E per Macron portare avanti le riforme promesse sarà quanto mai arduo. clamorosi, invece, i risultati di Marine Le Pen e la sinistra di Melenchon, che ottiene un risultato straordinario posizionandosi come prima forza dell’opposizione. Francia ingovernabile: ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ielettorali del secondo turno rischiano di far diventare la. La maggioranza – risicata – die idie Le Pen Una maggioranza particolarmente macchinosa da assicurarsi quella di, che esce per certi versi più che sconfitto in questo ritorno alle urne. La maggioranza di fatto c’è, ma non è assoluta. E perportare avanti le riforme promesse sarà quanto mai arduo., invece, idi Marine Le Pen e la sinistra di, che ottiene un risultato straordinario posizionandosi come prima forza dell’opposizione.: ...

Agenzia_Ansa : 'La sconfitta del partito del presidente Macron è totale e non c'è nessuna maggioranza'. Così il leader della sinis… - Ariel2575 : RT @ChanceGardiner: Marine Le Pen: Questa vittoria è quella del popolo francese. Stanotte hanno preso in mano il loro destino facendo di Em… - OrtigiaP : RT @ChanceGardiner: Marine Le Pen: Questa vittoria è quella del popolo francese. Stanotte hanno preso in mano il loro destino facendo di Em… - decet5 : RT @ChanceGardiner: Marine Le Pen: Questa vittoria è quella del popolo francese. Stanotte hanno preso in mano il loro destino facendo di Em… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'La sconfitta del partito del presidente Macron è totale e non c'è nessuna maggioranza'. Così il… -