“Ma dove ca*** viviamo?” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | la ‘sorpresa’ choc sotto casa

(Di lunedì 20 giugno 2022), è successo di nuovo. A raccontare la disavventura, la coppia stessa. E non sarebbe la prima volta. Un episodio analogo sarebbe avvenuto anche qualche mese fa, ovvero ad aprile, quando con una diretta Instagram la sorellasi è lasciata andare a un duro sfogo. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto questa volta., vi ricordate quando la coppia ha annunciato di essere stata vittima di ladri in? A distanza di qualche mese dall’ultima disavventura, la coppia si trova a raccontare nuovamente la brutta sorpresa., ladri in ...

Pubblicità

MetalHe69092042 : @temistocle1691 @AuroraLittleSun Hai detto la ca@@ata, hai fatto vedere che esisti, ora torna nella fogna dove vivi… - FRANCESCOLARDIN : RT @ElioLannutti: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, continua l'incubo dei ladri: «Ma dove ca**o viviamo?» - Balu875651831 : RT @Gabriel16489192: @Paolo__Ferrara io vorrei guardare negli Occhi sto ca..o di sindaco Gualtieri cosa fa e dove sta .Ma esce di casa solo… - NickyIlSardo84 : @CottarelliCPI A me pare che,più paghiamo le Tasse,più le spese - OmbraDuca : RT @Gabriel16489192: @Paolo__Ferrara io vorrei guardare negli Occhi sto ca..o di sindaco Gualtieri cosa fa e dove sta .Ma esce di casa solo… -

"Ecco n'autru nordista senza educazione,joca a fari u patrinu". "Che gusti ha per le granite" - seguitò il milanese, cercando un posto liberosedersi. "Limone" " la secca risposta del ...... nei casinò del mondosi lavora 24 ore su 24, anche tutti i giorni, è possibile solo perché la ... Ma la proprietà decise di investire cinque milioni di euro per ingrandire' Noghera col risultato,...MESTRE - Mentre la sede storica di Ca’ Vendramin Calergi continua ad aprire solo nei fine settimana, si punta a raddoppiare la portata di fuoco della sede di terraferma, di Ca’ ...Sui social network Moser ha denunciato un tentativo di furto nella sua auto. Per lo sportivo si tratta del terzo episodio in pochi mesi ...