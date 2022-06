Juventus, un futuro tutto ancora da scrivere per bomber Brunori: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) Juventus PALERMO Brunori – Matteo Brunori, attaccante del Palermo, di proprietà della Juventus ha incantato tutti con le sue prodezze in Serie C. Di seguito le ultime di mercato. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Cagliari avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la Juventus per una cifra di 4,5 milioni di euro ma nulla è ancora deciso. Infatti i bianconeri ascolteranno prima il Palermo per capire se avranno l’intenzione di pareggiare l’offerta dei sardi. E dii conseguenza giocarsi la Serie Cadetta con il numero 9 ancora dalla loro parte. Dietro questo passaggio ci sarebbe una promessa della società bianconera fatta ad inizio anno, che nonostante la possibilità di poter chiudere col Cagliari, non vuole venir meno alla parola data. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 20 giugno 2022)PALERMO– Matteo, attaccante del Palermo, di proprietà dellaha incantato tutti con le sue prodezze in Serie C. Di seguito ledi mercato. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Cagliari avrebbe raggiunto un’intesa di massima con laper una cifra di 4,5 milioni di euro ma nulla èdeciso. Infatti i bianconeri ascolteranno prima il Palermo per capire se avranno l’intenzione di pareggiare l’offerta dei sardi. E dii conseguenza giocarsi la Serie Cadetta con il numero 9dalla loro parte. Dietro questo passaggio ci sarebbe una promessa della società bianconera fatta ad inizio anno, che nonostante la possibilità di poter chiudere col Cagliari, non vuole venir meno alla parola data. ...

