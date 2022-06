Jean-Claude Van Damme: il grande rientro | Uno contro tre “mostri” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sta facendo il giro del web questa foto che vi proponiamo oggi. E’ la prova che il divo è di nuovo in pista. E che non è solo… Quanti muscoli, quanto testosterone. Questa foto segna il pieno rientro nella lotta di Jean-Claude Van Damme, che a 61 anni non teme i confronti con tre “mostri”. Chi vincerà? Van Damme, pensavate di esservi liberati di lui? Web SourceOltre a essere un attore molto prolifico Jean-Claude Van Damme è un noto esperto di arti marziali. E ha portato questa sua abilità sul set. Di nazionalità belga, Van Damme ottenne il successo in patria come artista marziale e culturista, guadagnandosi il titolo di “Mr. Belgium Junior-Overall Winner 1978-1979” nella seconda disciplina. Emigrato negli Stati Uniti ... Leggi su newstv (Di lunedì 20 giugno 2022) Sta facendo il giro del web questa foto che vi proponiamo oggi. E’ la prova che il divo è di nuovo in pista. E che non è solo… Quanti muscoli, quanto testosterone. Questa foto segna il pienonella lotta diVan, che a 61 anni non teme i confronti con tre “”. Chi vincerà? Van, pensavate di esservi liberati di lui? Web SourceOltre a essere un attore molto prolificoVanè un noto esperto di arti marziali. E ha portato questa sua abilità sul set. Di nazionalità belga, Vanottenne il successo in patria come artista marziale e culturista, guadagnandosi il titolo di “Mr. Belgium Junior-Overall Winner 1978-1979” nella seconda disciplina. Emigrato negli Stati Uniti ...

Pubblicità

JuventusFCYouth : #Under23 | Jean-Claude Junior Ntenda rinnova fino al 30 giugno 2024 ??????? Congratulazioni ???? - AnnaMar90949897 : RT @PaolaToogoodxme: #MareCoiVersi 'Quando non si ha niente, avere il mare – il Mediterraneo – è molto. Come un tozzo di pane per chi ha… - tittiscotti : „Di fronte al mare la felicità è un'idea semplice.“ Jean-Claude Izzo #botd in 1945 - tittiscotti : „Le albe non sono che l'illusione della bellezza del mondo.“ Jean-Claude Izzo #botd in 1945 - AlessandraCicc6 : RT @GuernseyJuliet: #Parole “Lì dove il mare diventa più scuro. Più denso. Mi ero detto che la soluzione a tutte le contraddizioni dell’esi… -