Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si ritira dopo l’incidente al ginocchio (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo Davide Maggio, Edoardo Tavassi non parteciperà alla finale dell’Isola dei Famosi. dopo l’incidente al ginocchio, il fratello di Guendalina è costretto a ritirarsi perdendo così l’occasione di giocarsela fino all’ultimo. Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi Non ce l’ha fatta Edoardo Tavassi. Stando a quanto ci risulta e come anticipato da Davide Maggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo Davide Maggio,non parteciperà alla finale dell’deial, il fratello di Guendalina è costretto arsi perdendo così l’occasione di giocarsela fino all’ultimo.sidall’deiNon ce l’ha fatta. Stando a quanto ci risulta e come anticipato da Davide Maggio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Corriere : La Lituania isola l’exclave di Kaliningrad. L’ira dei media russi: così nascono i conflitti - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - beppe755 : #isola Cmq hanno ragione le Spagnole, in Italia non si sanno guardare i Reality poi ci si lamenta perchè nn vincono… - salvooo75 : Una volta...sguardo veloce alla Gazza la mattina...un occhiata alla sera al televideo... E basta... Ora il Calciome… -