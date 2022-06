International School, un viaggio di dieci anni ricco di successi (Di lunedì 20 giugno 2022) dieci anni di attività, dieci anni di successi: partiti da un sogno, ora International School è una realtà non solo consolidata nel tempo, istituto di prestigio che vanta una delle migliori proposte educative presenti nel panorama bergamasco e non solo, punto di riferimento per le famiglie che cercano un’istruzione completa, proiettata al futuro, al passo con i tempi e in grado di proiettare lo studente nel mondo. “Sicuramente è un sogno che si è realizzato e che si sta ancora realizzando – ha raccontato Chiara Traversi, direttrice di International School -. Io e Guia Ghidoli, che ha realizzato questo progetto con me fin dalle prime battute, siamo partite nell’anno 2011 con 22 bambini, 6 dipendenti, 800 metri quadrati. Oggi siamo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022)di attività,di: partiti da un sogno, oraè una realtà non solo consolidata nel tempo, istituto di prestigio che vanta una delle migliori proposte educative presenti nel panorama bergamasco e non solo, punto di riferimento per le famiglie che cercano un’istruzione completa, proiettata al futuro, al passo con i tempi e in grado di proiettare lo studente nel mondo. “Sicuramente è un sogno che si è realizzato e che si sta ancora realizzando – ha raccontato Chiara Traversi, direttrice di-. Io e Guia Ghidoli, che ha realizzato questo progetto con me fin dalle prime battute, siamo partite nell’anno 2011 con 22 bambini, 6 dipendenti, 800 metri quadrati. Oggi siamo ...

