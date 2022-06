Il segreto inconfessabile di Di Miao: qual è il suo vero obiettivo, cosa trama alle spalle di tutti (Di lunedì 20 giugno 2022) Luigi Di Maio è sempre più al centro dello scontro all'interno del Movimento Cinque Stelle. Al momento la sua espulsione è stata congelata. Ma si attende il passaggio parlamentare sulla risoluzione sulla guerra in Ucraina. Il vero punto di svolta per la tenuta della maggioranza, ma soprattutto per la stessa tenuta del Movimento di Gigino e Giuseppi. Guai a sottovalutare Luigi Di Maio, come del resto sta constatando tardivamente il suo giurato arcinemico Giuseppe Conte. I due ormai non si contendono più la ditta grillina, abbandonata da quello stregone del fondatore Elevato, balcanizzata e spaurita a forza di scoppole elettorali e defezioni parlamentari. Adesso in gioco c'è una posta più alta: la sopravvivenza personale e politica in un quadro di riferimento destinato a scomporsi e ricomporsi in vista del voto nel 2023. E su questo crinale, malgrado l'avvocato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Luigi Di Maio è sempre più al centro dello scontro all'interno del Movimento Cinque Stelle. Al momento la sua espulsione è stata congelata. Ma si attende il passaggio parlamentare sulla risoluzione sulla guerra in Ucraina. Ilpunto di svolta per la tenuta della maggioranza, ma soprattutto per la stessa tenuta del Movimento di Gigino e Giuseppi. Guai a sottovalutare Luigi Di Maio, come del resto sta constatando tardivamente il suo giurato arcinemico Giuseppe Conte. I due ormai non si contendono più la ditta grillina, abbandonata da quello stregone del fondatore Elevato, balcanizzata e spaurita a forza di scoppole elettorali e defezioni parlamentari. Adesso in gioco c'è una posta più alta: la sopravvivenza personale e politica in un quadro di riferimento destinato a scomporsi e ricomporsi in vista del voto nel 2023. E su questo crinale, malgrado l'avvocato di ...

Pubblicità

DonAldrigo : Toni Capuozzo, segreto inconfessabile: 'So come finirà la #guerra. E dopo, la Cina...' - cristalaltea : Toni Capuozzo, segreto inconfessabile: 'So come finirà la guerra. E dopo, la Cina...' - JacopoMariaBer1 : RT @JacopoMariaBer1: La STELLA ?? NERA. IlaryBlasy ha svelato il mio segreto inconfessabile. Non c’è nulla che non venga messo alla Luce Et… - JacopoMariaBer1 : La STELLA ?? NERA. IlaryBlasy ha svelato il mio segreto inconfessabile. Non c’è nulla che non venga messo alla Luce… -