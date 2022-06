Ignazio Moser perseguitato dai ladri, il suo sfogo e l’ironico accordo (Di lunedì 20 giugno 2022) Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’incubo dei ladri prosegue. E’ davvero assurdo ma sembra che i malviventi abbiano preso di mira la coppia. Questa volta è stato l’auto l’oggetto del desiderio dei ladri che hanno tentato di portare via dei pezzi di ricambio. Ignazio Moser prova ad essere ironico ma è davvero al limite e ha ragione. “Ma dove c***o viviamo” continua a chiedersi mandando un messaggio ai ladri. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno già subito due volte un furto in casa, hanno subito il furto dello scooter e adesso il danno all’auto. L’ex gieffino ed ex naufrago cerca di trovare le parole giuste poi si scaglia contro i ladri e propone un accordo. Ignazio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Pere Cecilia Rodriguez l’incubo deiprosegue. E’ davvero assurdo ma sembra che i malviventi abbiano preso di mira la coppia. Questa volta è stato l’auto l’oggetto del desiderio deiche hanno tentato di portare via dei pezzi di ricambio.prova ad essere ironico ma è davvero al limite e ha ragione. “Ma dove c***o viviamo” continua a chiedersi mandando un messaggio aie Cecilia Rodriguez hanno già subito due volte un furto in casa, hanno subito il furto dello scooter e adesso il danno all’auto. L’ex gieffino ed ex naufrago cerca di trovare le parole giuste poi si scaglia contro ie propone un...

