Giorgia Venturini sposa col pancione | guarda quanti vip alle nozze

Pubblicità

redazionerumors : Giorgia Venturini è convolta a nozze con il compagno Marco De Santis: sfoglia la gallery per scoprire gli invitati… - RegalinoV : Giorgia Venturini si sposa: ecco le foto del matrimonio e tutti i vip presenti al party - Floflor93_ : RT @redazionerumors: Ospiti al matrimonio di Giorgia Venturini, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a conquistare l'attenzione… - francyb09 : RT @redazionerumors: Ospiti al matrimonio di Giorgia Venturini, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a conquistare l'attenzione… - SouzaEluam : RT @Corriere: Berlusconi dà forfait alle nozze di Giorgia Venturini. Fonti di FI: «Nessun malore» -

La conduttrice di 'X - Style', in dolce attesa, ha detto sì a Marco De Santis; Giulia Salemi si è aggiudicata il ...E' bellissimanel giorno del suo matrimonio: doppio abito per la conduttrice ...Sono state nozze decisamente glamour quelle di Giorgia Venturini e Marco De Santis. La conduttrice di "X-Syle" e l'imprenditore si sono detti sì nella splendida cornice della Basilica di San Marco in ...Una scatenatissima Barbara d’Urso ha documentato tutto quello che è successo ieri al matrimonio di Giorgia Venturini, dall’emozione del futuro sposo in chiesa mentre attendeva la conduttrice all’altar ...