Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Fate al completo con Andreoli. Bartolini e Lodadio all’assalto (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Italia della Ginnastica artistica si presenterà con il carico da novanta ai Giochi del Mediterraneo, tradizionale manifestazione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 23 giugno al 1° luglio (il programma dei grandi attrezzi prevede gare tra il 28 e il 30 giugno). La nostra Nazionale non si è tirata indietro per questo appuntamento che apre l’intesa estate della Polvere di Magnesio e sono stati chiamati in causa alcuni dei migliori esponenti del nostro movimento. Le Fate illumineranno la scena tra le donne: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio partiranno per fare incetta di medaglie insieme al giovane talento Angela Andreoli (attesissima tra le seniores a livello internazionale) e la sempre più convincente Veronica Mandriota. Tra gli uomini, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Italia dellasi presenterà con il carico da novanta aidel, tradizionale manifestazione multisportiva che andrà in scena a Orano (Algeria) dal 23 giugno al 1° luglio (il programma dei grandi attrezzi prevede gare tra il 28 e il 30 giugno). La nostra Nazionale non si è tirata indietro per questo appuntamento che apre l’intesa estate della Polvere di Magnesio e sono stati chiamati in causa alcuni dei migliori esponenti del nostro movimento. Leillumineranno la scena tra le donne: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio partiranno per fare incetta di medaglie insieme al giovane talento Angela(attesissima tra le seniores a livello internazionale) e la sempre più convincente Veronica Mandriota. Tra gli uomini, ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Super Carlo! ?? Alla World Challenge Cup di ginnastica artistica di Koper seconda piazza alla sbarra per Carlo Macc… - paolo1957 : RT @GaspareCaj: La mia figlioccia, classe 2010, una delle speranza della ginnastica artistica italiana - Masquerade7012 : @vladiluxuria Veramente le etnie e quindi le strutture, portano ad eccellere e quindi specializzarsi in un determi… - GaspareCaj : La mia figlioccia, classe 2010, una delle speranza della ginnastica artistica italiana - Paolo18030138 : RT @ItaliaTeam_it: Super Carlo! ?? Alla World Challenge Cup di ginnastica artistica di Koper seconda piazza alla sbarra per Carlo Macchini!… -