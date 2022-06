Furto nel Napoletano: entra a casa del vicino e porta via soldi, pelliccia e gioielli (Di lunedì 20 giugno 2022) Aveva approfittato dell’assenza del vicino di casa per entrare nel suo appartamento e portare via oggetti di valore e contanti. Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Pozzillo per la segnalazione di un Furto. Hanno trovato un gruppo di condomini che teneva ferma una donna. Castellammare di Stabia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Aveva approfittato dell’assenza deldiperre nel suo appartamento ere via oggetti di valore e contanti. Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Pozzillo per la segnalazione di un. Hanno trovato un gruppo di condomini che teneva ferma una donna. Castellammare di Stabia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

denebdulfim : RT @lucasofri: Oggi 50 anni fa alla Casa Bianca si svegliarono con un problema ma anche col disco nuovo di David Bowie. Ho messo insieme un… - sportli26181512 : Disavventura per #Olmo: aggressione e rapina all'uscita dal barbiere: Il talento spagnolo del #Lipsia coinvolto ins… - ilgiornale : Sui social network Moser ha denunciato un tentativo di furto nella sua auto. Per lo sportivo si tratta del terzo ep… - FierGobbo : Che fuoriclasse Scirea. Interpretava il ruolo 40 anni nel furto Inarrivabile - carlo2woo : @PGBVLH appunto 27 anni nel prime dovrebbe costare pure di più, va bene che è in scadenza ma 35mln è un furto -