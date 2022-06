“Festa del mare”, Ostia punta sul turismo sostenibile per rilanciare il territorio (Di lunedì 20 giugno 2022) Ostia – La rinascita ed il rilancio del turismo in chiave ambientale, quale prodotto di una filiera che caratterizza l’offerta balneare ed enogastronomica di Ostia, parte dal Tevere, il terzo elemento naturale irrinunciabile del litorale romano, sino ad oggi, considerato e definito solo come spiaggia dei romani e che vanta, invece al contrario, una natura rigogliosa con la più grande area verde della città (la pineta di Castelfusano), percorsi ciclabili nel verde, oltre 15 chilometri di costa balneabile e fiore all’occhiello, appunto, la foce del Tevere ed in mare, la riserva marina protetta di Tor Paterno, un ambiente subacqueo unico che attira sub da tutt’Italia. Alla “Casa del mare” che ha ospitato una tre giorni di incontri, dibattiti, giochi, solidarietà, escursioni, risate, tramonti, aperitivi e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022)– La rinascita ed il rilancio delin chiave ambientale, quale prodotto di una filiera che caratterizza l’offerta balneare ed enogastronomica di, parte dal Tevere, il terzo elemento naturale irrinunciabile del litorale romano, sino ad oggi, considerato e definito solo come spiaggia dei romani e che vanta, invece al contrario, una natura rigogliosa con la più grande area verde della città (la pineta di Castelfusano), percorsi ciclabili nel verde, oltre 15 chilometri di costa balneabile e fiore all’occhiello, appunto, la foce del Tevere ed in, la riserva marina protetta di Tor Paterno, un ambiente subacqueo unico che attira sub da tutt’Italia. Alla “Casa del” che ha ospitato una tre giorni di incontri, dibattiti, giochi, solidarietà, escursioni, risate, tramonti, aperitivi e ...

