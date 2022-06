Femminicidio a Roma, un pensionato spara alla moglie e si costituisce (Di lunedì 20 giugno 2022) Una donna di 72 anni è stata uccisa dal marito con colpi di arma da fuoco. Il responsabile è Pietro Bergantini, pensionato 76enne. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia, in via Mascagni (Roma), ieri sera. Oggi, 20 giugno, l’uomo è andato dal proprio avvocato e ha confessato l’omicidio. Il suo legale ha chiamato il 112 e si è poi recato con il suo assistito al commissariato, il quale ha mandato la polizia nell’abitazione segnalata. Sul luogo è arrivata la quarta sezione della squadra mobile, incaricata di reati contro le donne, che ha trovato il cadavere della 72enne. La squadra scientifica sta facendo rilievi per determinare quanto accaduto. Leggi anche: Femminicidio a Lecce, trovato morto nella sua auto il marito della 38enne uccisa Duplice Femminicidio a Modena, parla l’uomo che ha confessato: ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Una donna di 72 anni è stata uccisa dal marito con colpi di arma da fuoco. Il responsabile è Pietro Bergantini,76enne. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia, in via Mascagni (), ieri sera. Oggi, 20 giugno, l’uomo è andato dal proprio avvocato e ha confessato l’omicidio. Il suo legale ha chiamato il 112 e si è poi recato con il suo assistito al commissariato, il quale ha mandato la polizia nell’abitazione segnalata. Sul luogo è arrivata la quarta sezione della squadra mobile, incaricata di reati contro le donne, che ha trovato il cadavere della 72enne. La squadra scientifica sta facendo rilievi per determinare quanto accaduto. Leggi anche:a Lecce, trovato morto nella sua auto il marito della 38enne uccisa Duplicea Modena, parla l’uomo che ha confessato: ...

Agenzia_Ansa : Femminicidio a Roma, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Trieste. Fermato un uomo #ANSA - DestinoLara : Non passa giorno senza #femminicidio in questo mese di giugno. L'assassino prima di costituirsi ha aspettato un gio… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento di via Mascagni a #Roma. Secondo le prime informazioni… - SecolodItalia1 : Femminicidio a Roma, spara alla moglie. 24 ore dopo confessa il delitto all’avvocato. Mistero sul movente… - DondiMarisa : RT @EugenioCardi: Roma, #20giugno, ancora un femminicidio... ?? È ormai una vera e propria mattanza, è questione di sicurezza nazionale oram… -