«Da Di Maio solo una baracconata», Gubitosa (vice di Conte) torna all'attacco: «Da ministro è inaccettabile: noi siamo con Nato e Ue» (Di lunedì 20 giugno 2022) Alza i toni dello scontro il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa, che anzi torna ad attaccare direttamente Luigi Di Maio, colpevole secondo lui di «una baracconata», per aver portato in piazza le sue critiche alle posizioni del Movimento anziché aprire una discussione interna. Ospite di Mattino24 su Radio 24, il vice di Giuseppe Conte rincara la Contestazione al ministro degli Esteri dopo averlo già messo in discussione come rappresentante grillino nel governo: «Non riesco a trovare altre motivazioni al comportamento di Luigi di Maio se non quella di voler attaccare il M5s. Se Di Maio avesse avuto realmente timore che il Partito di maggioranza relativa volesse mettere in pericolo la sicurezza ...

