Covid, ecco la tecnologia che lo 'inattiva' al chiuso (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Covid, arriva la tecnologia che lo 'inattiva' negli ambienti chiusi. Si chiama E4Shield, è programmabile in futuro anche per varianti diverse e nuovi agenti patogeni, ed è stato messo a punto da Elettronica Group. Si tratta di uno dei progetti di innovazione, nato all'interno dell'ecosistema di Mind – Milano INnovation District, sarà applicato da Lendlease negli spazi del distretto. Il sistema, completamente made in Italy, funziona negli ambienti chiusi come scuole, ascensori, mezzi di trasporto, ed è in grado di inattivare il virus in aerosol, contribuendo a mitigare la minaccia pandemica. L'innovazione tecnologica di E4Shield si basa sulle evidenze scientifiche riportate in diversi contributi della letteratura di settore, tra cui uno studio pubblicato dalla rivista Nature, che hanno ampiamente dimostrato la capacità ...

