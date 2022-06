Colpita piattaforma petrolifera in Crimea | l' allarme a Sud | La diretta della guerra

Pubblicità

Ticinonews.ch

Per facilitare il monitoraggio dell'andamento della pandemia in ambito scolastico, Regione Lombardia ha anche sviluppato e messo a disposizione un portale dedicato; unaunica su tutto il ...A Kremenchuk, sud - est di Kiev, è statauna raffineria di petrolio, mentre a Izyum ha ... Guerra Ucraina, la diretta Ore 20.35 - L'Ucraina ha reso operativa sul web unaper ... “Colpita piattaforma gas in Crimea, 3 feriti” Nel Donbass ci sono da segnalare importanti movimenti russi. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che le forze di Mosca del distretto stanno ...Roma, 20 giu. (LaPresse) - "Le truppe ucraine hanno attaccato le piattaforme di trivellazione per il gas di Chornomorneftegaz intorno alle 8 del mattino". Lo ...